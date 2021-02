BBVA valuta di tagliare 3.000 posti di lavoro in Spagna

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) –, gruppo bancario spagnolo originario dei Paesi Baschi, stando la possibilità dicirca 3.000diin, che corrispondono a circa il 10% dei dipendenti nel Paese, secondo quanto riporta il quotidiano economico spagnolo Expansion, citando fonti a conoscenza della situazione. Il mese scorso, l’amministratore delegato della banca Onur Genc aveva dichiarato che l’istituto di credito stava esaminando l’implementazione di piani di riduzione dei costi in aree geografiche a bassa crescita, “compreso un programma di ristrutturazione rapida (in)” nel 2021. Il mercato spagnolo, analizzando i risultati del 2020, pesa soltanto il 15% sul totale degli utili, meno dei proventi realizzati in Messico e Turchia, e appena sopra ...

sta scambiando in leggero ribasso rispetto alla vigilia, in calo dello 0,65% a 4,588. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso erratico ...Banco Bilbao Vizcaya Argentaria () ha comunicato di avere finalizzato la vendita della divisione in Paraguay. L'operazione, chela sussidiaria 250 milioni di dollari, comporterà una perdita di 9 milioni di euro per l'...(Teleborsa) – BBVA, gruppo bancario spagnolo originario dei Paesi Baschi, sta valutando la possibilità di tagliare circa 3.000 posti di lavoro in Spagna, che corrispondono a circa il 10% dei ...