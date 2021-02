MProfessionisti : Avvocati Cassazionisti vecchie regole fino al 2022 Il Milleproroghe, appena passato alla Camera, proroga di un altr… - StudioCanu : Avvocati Cassazionisti vecchie regole fino al 2022 - StudioCanu : Avvocati Cassazionisti vecchie regole fino al 2022 - StudioCanu : Avvocati Cassazionisti vecchie regole fino al 2022 - AvvCanu : Avvocati Cassazionisti vecchie regole fino al 2022 -

Studio Cataldi

...per l'iscrizione all'albo Requisiti validi per l'iscrizione fino al 2 febbraio 2022: ... 37) che disciplinano l'iscrizione degliall'albo delle giurisdizioni superior i. Requisiti ...Così la Cassazione può svolgere il suo ruolo d'interprete ultimo delle leggi perché pochi... nel 2012 la legge ha provato a contenere la crescita nel numero dei, anche questo ...Il Milleproroghe, appena passato alla Camera, proroga di un altro anno i requisiti per l'iscrizione degli avvocati agli albi delle giurisdizioni superiori ...Disinnescata, almeno per ora, la mina più grossa: quella della prescrizione, scoppia la polemica per la mancata modifica del blocco degli sfratti. Proroga di un anno per le nuove regole per il patroci ...