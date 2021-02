Arisa e Michele Bravi duetto al Festival Di Sanremo con “Quando”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Giovedì 4 marzo, per la terza serata deldiinterpreterà inconil brano “” di Pino Daniele. L’artista ha scelto di omaggiare e di eseguire questa celebre canzone del 1991 di Pino Daniele, colonna sonora del film “Pensavo fosse amore… invece era un calesse”(diretto e interpretato da Massimo Troisi). Per arricchire la sua interpretazione,canterà il brano sul palco dell’Ariston con il cantautore, che ha da poco presentato il suo ultimo progetto discografico, il concept album “La Geografia del buio”.è in gara al 71°dicon il brano “Potevi fare di più” (Pipshow Srl, licenza ...

IlContiAndrea : #Sanremo2021, #MicheleBravi ci sarà: duetterà con #Arisa - MistycoVincent : RT @Sanremo_2021: +++MICHELE BRAVI DUETTERÀ CON ARISA NELLA SERATA COVER+++ - anitram39126789 : RT @Sanremo_2021: +++MICHELE BRAVI DUETTERÀ CON ARISA NELLA SERATA COVER+++ - difederica_ : Tra i duetti che attendo con impaziente si aggiunge ora quello di Arisa con Michele Bravi. #Sanremo2021 - CateBlueLady : RT @IlContiAndrea: #Sanremo2021, #MicheleBravi ci sarà: duetterà con #Arisa -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa Michele

Durante il primo lockdown si creano delle nuove sinergie e Manupuma e, decidono di cantare ... ConRanauro e Gianluca Mancini, produttori dell'Ep, iniziamo a mettere mano e cuore per fare ......Amici portando un suo brano dal titolo "L'appuntamento" convincendo i professori Rudy Zerbi e... al cantante viene data la possibilità di lavorare con il grande produttore musicaleCanova ...Ancora una volta assisteremo al binomio Arisa Sanremo. E stavolta lei canterà per un motivo più profondo che mai, anche in duetto ...Giovedì 4 marzo, per la terza serata del Festival di Sanremo, ARISA interpreterà in duetto con MICHELE BRAVI il brano “Quando” di Pino Daniele. L’artista ha scelto di omaggiare e di eseguire questa ce ...