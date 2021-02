Uber offre 20 mila corse gratis a chi va a vaccinarsi: l’iniziativa in 4 città (Di martedì 23 febbraio 2021) Uber ha annunciato in questi giorni il proprio sostegno alla campagna di vaccinazione Covid-19 mettendo a disposizione 20 mila corse gratuite in 4 città italiane: milano, Bologna e Roma, dove è presente con il servizio Uber Black, e Napoli, con Uber Taxi. Un modo concreto e utile per aiutare le persone più fragili a recarsi nei vari punti destinati al vaccino per il Covid-19. Vaccino Covid 19: le cose da sapere guarda le foto «Uber è vicina alle istituzioni in Italia ... Leggi su iodonna (Di martedì 23 febbraio 2021)ha annunciato in questi giorni il proprio sostegno alla campagna di vaccinazione Covid-19 mettendo a disposizione 20gratuite in 4italiane:no, Bologna e Roma, dove è presente con il servizioBlack, e Napoli, conTaxi. Un modo concreto e utile per aiutare le persone più fragili a recarsi nei vari punti destinati al vaccino per il Covid-19. Vaccino Covid 19: le cose da sapere guarda le foto «è vicina alle istituzioni in Italia ...

marett_b : @lameduck1960 Io non ho mai usato Uber, abbiate la decenza di non usarlo anche voi e di farlo fallire, lo dico da p… - gianbasilio : RT @vaielettrico: Uber annuncia oggi il proprio supporto alla campagna di vaccinazione in Italia mettendo a disposizione 20 mila corse grat… - vaielettrico : Uber annuncia oggi il proprio supporto alla campagna di vaccinazione in Italia mettendo a disposizione 20 mila cors… - TerrinoniL : Uber offre 20 mila corse gratuite per la campagna vaccinazione anti-Covid - - tommmau5 : Vaccino, Uber offre corse gratuite per accompagnare i più fragili ?? -