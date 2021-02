Torino, il timore di un focolaio in squadra: altri positivi, l’Asl fa sospendere l’allenamento (Di martedì 23 febbraio 2021) altri casi positivi, dopo quelli di Alessandro Buongiorno, Karol Linetty e Nicola Murru. I contagi da coronavirus costringono il Torino a sospendere l’allenamento odierno, come spiega la stessa società in una nota: “In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid-19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli”. Come si legge, è stata l’Asl a decidere per la massima precauzione, visto il timore di un mini-focolaio nella squadra allenata dal tecnico Davide Nicola. Ora serviranno nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021)casi, dopo quelli di Alessandro Buongiorno, Karol Linetty e Nicola Murru. I contagi da coronavirus costringono ilodierno, come spiega la stessa società in una nota: “In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi dità al Covid-19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente ilFootball Club comunica cheodierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli”. Come si legge, è stataa decidere per la massima precauzione, visto ildi un mini-nellaallenata dal tecnico Davide Nicola. Ora serviranno nuovi ...

