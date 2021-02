Testo di Combat Pop de Lo Stato Sociale a Sanremo 2021, una satira sulla scena musicale italiana (Di martedì 23 febbraio 2021) Combat Pop de Lo Stato Sociale è una dichiarazione d’intenti a partire dal titolo. La band di Lodo Guenzi, se ci facciamo caso, riprende due aspetti fondamentali della storia della musica degli ultimi 40 anni: il Combat rock come modo di essere e concepire il messaggio veicolato dal rock, ma anche Combat Rock (1982) dei The Clash di Joe Strummer, il disco di Should I Stay Or Should I Go che oggi è inteso come punto di rottura tra il punk della fine degli anni ’70 e la nuova ondata degli anni ’80. Lo Stato Sociale si serve proprio della citazione: “Erano i Clash, lo so” e scomoda anche la comicità italiana con quel “sì, ma niente di serio” da Tre Uomini E Una Gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ancora? C’è un omaggio a Massimo Troisi declinato con ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 febbraio 2021)Pop de Loè una dichiarazione d’intenti a partire dal titolo. La band di Lodo Guenzi, se ci facciamo caso, riprende due aspetti fondamentali della storia della musica degli ultimi 40 anni: ilrock come modo di essere e concepire il messaggio veicolato dal rock, ma ancheRock (1982) dei The Clash di Joe Strummer, il disco di Should I Stay Or Should I Go che oggi è inteso come punto di rottura tra il punk della fine degli anni ’70 e la nuova ondata degli anni ’80. Losi serve proprio della citazione: “Erano i Clash, lo so” e scomoda anche la comicitàcon quel “sì, ma niente di serio” da Tre Uomini E Una Gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ancora? C’è un omaggio a Massimo Troisi declinato con ...

zazoomblog : Lo Stato Sociale: “Combat pop” testo e significato - #Stato #Sociale: #“Combat #testo - Madgurlwithabox : Dopo aver letto pure il testo: Combat Pop la canta proprio Mr. Alberto Cazzola e io detto since day one sto proprio in hype - infoitcultura : “Combat Pop” di Lo Stato Sociale, il testo della canzone di Sanremo 2021 -