Stasera in tv, 23 febbraio 2021: su Paramount Channel "Pulp Fiction"

Stasera in tv, 23 febbraio 2021: andrà in onda alle 21:00 su Paramount Channel uno dei più grandi successi di Quentin Tarantino, il film Pulp Fiction. La pellicola del 1994 ha davvero fatto la storia del cinema; inoltre, ha vinto numerosi premi, tra cui l'Oscar per la migliore sceneggiatura nel 1995 e la Palma d'Oro al festival di Cannes nel 1994. Nel cast John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis. Uscì il 14 ottobre 1994 negli Stati Uniti, mentre arrivò nelle sale italiane due settimane dopo, il 28 ottobre.

