Sanremo 2021 | ci saranno anche Serena Rossi e Simona Ventura

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) –saliranno sul palco dell’Ariston per affiancare Amadeus nella conduzione in una delle serate del festival di. Si sta dunque chiudendo il cerchio sulle donne protagoniste della kermesse: dopo il forfait di Naomi Campbell, causato dalle severe misure americane per arginare la pandemia e che ha impedito all’ex top model di essere presente, gli autori e il conduttore sono al lavoro per riarmonizzare il cast e trovare la quadra in un difficile gioco di incastri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO Focus adesso sulle quote del Superenalotto di sabato 20 febbraio. ...a meno di non lasciarci coinvolgere dal dibattito che già interessa il prossimo Festival di, ...... quello che sappiamo sulla canzone di Aiello e il suo testo ufficiale Aiello farà il suo debutto sul palco della 71esima edizione del Festival dimartedì 2 marzo. Il cantautore calabrese ...Roberto Vecchioni:"Sanremo senza pubblico? Senza emozioni.." Roberto Vecchioni, da cantante e filosofo qual è, ha avuto anche modo di occuparsi di un tema scottante in queste ultime settimane, un tema ...