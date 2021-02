Sanremo 2021: cantanti, date e ospiti (Di martedì 23 febbraio 2021) Sanremo 2021 è ormai alle porte e finalmente è tutto deciso sulle date della manifestazione così come su tutti coloro che saranno gli ospiti. Ovviamente ancora ci sono alcune piccole cose da limare ma si hanno già tantissime informazioni su quello che sarà il prossimo Festival di Sanremo. A presentare la manifestazione sarà il mitico Amadeus che è stato confermato dopo il successo dello scorso anno e sarà affiancato, anche quest’anno, da Fiorello. Dopo l’ultima edizione vinta da Diodato il Festival di Sanremo torna in una maniera mai vista. Le dure leggi messe in atto dai decreti per combattere il Covid-19 hanno costretto gli organizzatori a lavorare a porte chiuse. Per questo motivo non vi sarà nessuno in sala. Inizialmente l’idea era stata quella di portare il Festival di ... Leggi su giornal (Di martedì 23 febbraio 2021)è ormai alle porte e finalmente è tutto deciso sulledella manifestazione così come su tutti coloro che saranno gli. Ovviamente ancora ci sono alcune piccole cose da limare ma si hanno già tantissime informazioni su quello che sarà il prossimo Festival di. A presentare la manifestazione sarà il mitico Amadeus che è stato confermato dopo il successo dello scorso anno e sarà affiancato, anche quest’anno, da Fiorello. Dopo l’ultima edizione vinta da Diodato il Festival ditorna in una maniera mai vista. Le dure leggi messe in atto dai decreti per combattere il Covid-19 hanno costretto gli organizzatori a lavorare a porte chiuse. Per questo motivo non vi sarà nessuno in sala. Inizialmente l’idea era stata quella di portare il Festival di ...

