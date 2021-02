PlayStation VR 2 per PS5 annunciato ufficialmente tra nuovo controller e primi succosi dettagli (Di martedì 23 febbraio 2021) PlayStation ha annunciato la next-gen del suo headset PSVR, PlayStation VR 2. Il dispositivo, però, non arriverà nel 2021. Sony ha confermato che PSVR 2 arriverà su PS5 e "si collegherà a PS5 con un unico cavo per semplificare l'installazione e migliorare la facilità d'uso, consentendo un'esperienza visiva ad alta fedeltà". È descritto come "un sistema VR di nuova generazione che migliora tutto, dalla risoluzione e il campo visivo all'input". Non sono state pubblicate immagini del dispositivo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 febbraio 2021)hala next-gen del suo headset PSVR,VR 2. Il dispositivo, però, non arriverà nel 2021. Sony ha confermato che PSVR 2 arriverà su PS5 e "si collegherà a PS5 con un unico cavo per semplificare l'installazione e migliorare la facilità d'uso, consentendo un'esperienza visiva ad alta fedeltà". È descritto come "un sistema VR di nuova generazione che migliora tutto, dalla risoluzione e il campo visivo all'input". Non sono state pubblicate immagini del dispositivo. Leggi altro...

