Mondiali Qatar 2022, numeri shock: oltre 6.500 lavoratori immigrati morti nei cantieri

oltre 6.500 lavoratori immigrati morti nei cantieri realizzati per ospitare in grande stile il prossimo Campionato Mondiale di calcio in Qatar. Nel 2022 i Mondiali andranno in scena in Qatar e lo Stato, nel corso degli ultimi anni, ha avviato costruzioni ad hoc che permettano di regalare il massimo dello spettacolo e un lusso sfrenato. Dietro la costruzione, però, ci sarebbero numeri shock. È quanto rilevato dal quotidiano britannico 'Guardian' che in un'inchiesta ha rilevato più di 6.500 decessi di operai provenienti da India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Filippine e Kenya. morti causate da lavori portati avanti in condizioni disumane pur di rispettare la road map che vede ...

