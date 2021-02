Mobilità 2021, punteggio di ricongiungimento nel trasferimento: coniuge o genitore (Di martedì 23 febbraio 2021) Mobilità docenti 2021: la valutazione del punteggio di ricongiungimento nel trasferimento è stabilita nella tabella allegata al CCNI. Il docente non coniugato può valutare il punteggio per ricongiungimento ai genitori. Chiarimenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 febbraio 2021)docenti: la valutazione deldinelè stabilita nella tabella allegata al CCNI. Il docente non coniugato può valutare ilperai genitori. Chiarimenti. L'articolo .

fattoquotidiano : Decreto Covid, il governo proroga lo stop alla mobilità fino al 27 marzo. La stretta: in zona rossa divieto di fare… - Agenzia_Ansa : Misure anti Covid, il nuovo decreto in Cdm. Altri 30 giorni di stop alla mobilità #ANSA - Agenzia_Ansa : Il Consiglio dei ministri ha approvato, a quanto si apprende da fonti di governo, il decreto legge Covid. Il provve… - MRambo29 : Da PCdm a Cdm il passo è breve. Prima era Probito da Conte ?????????????? ??` ???????????????? ????????'???????????? ??????????????.???? - novambiente : RT @bikenomistcom: Vogliamo soffermarci su un tipo di infrastruttura ciclistica che è diffusa in Olanda e Danimarca e che potrebbe segnare… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità 2021 Riaprono le assunzioni nella P.a. ... il ministero dell'economia, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro ... senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, mediante scorrimento di vigenti ...

Mobilità 2021/22, info utili per la presentazione della domanda [VIDEO TUTORIAL] ...quinquennale ovvero neoassunti 2020/2021 e coloro che dal FIT (DDG 85/2018) sono entrati in ruolo economicamente e giuridicamente l'1 settembre 2019. Allegati da presentare per la domanda di mobilità ...

Ultime notizie del mercato globale dei transistor ad alta mobilità elettronica (HEMT) Gen-2021 Potenziale crescita prevista - Entrate e vendite fino al 2031 | Fujitsu, Mitsubishi Electric, Ampleon - Genovagay Genova Gay ... il ministero dell'economia, per l'anno, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro ... senza il previo svolgimento delle previste procedure di, mediante scorrimento di vigenti ......quinquennale ovvero neoassunti 2020/e coloro che dal FIT (DDG 85/2018) sono entrati in ruolo economicamente e giuridicamente l'1 settembre 2019. Allegati da presentare per la domanda di...