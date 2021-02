Machiavelli | la virtus e la ragione nell’ultimo libro di Alessandra Necci

Leggi su dire

(Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – “‘Il Principe deve fare del bene finché può, ma deve saper entrare nel male se necessitato‘ poiché ‘gli uomini sono cattivi‘”. E’ la novità dirompente che Niccolò Machiavelli porta nell’Italia delle “Signorie e della grande felicità culturale dell’Umanesimo” che Alessandra Necci ha messo al centro del suo ultimo libro ‘Il potere e la ragione‘ (edito da Nuova Argos) per entrare nella modernità di un “personaggio straordinario e spesso mal compreso” perché “Machiavelli- come ha ribadito intervistata dalla Dire- non è il machiavellismo”.