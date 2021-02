L’omosessualità in divisa non sia più tabù: basta omofobia in Polizia (Di martedì 23 febbraio 2021) “Omosessualità in divisa. È ancora un tabù?” è il titolo del webinar organizzato sabato 20 febbraio dal sindacato Sibas-Finanzieri. A parlare più in generale di lotta a ogni forma di discriminazione, c’erano l’on. Alessandro Zan, relatore della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, Carlo Scovino, pedagogista e scrittore, Veronica Dalla Pria, esponente del sindacato Cub Pubblico Impiego e Michela Pascali, segretaria nazionale del Silp-Cgil e vicepresidente di Polis Aperta. Alessandro Zan ha illustrato of course la sua proposta di legge, che punisce con sanzioni penali gli atti di discriminazione fondati “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità”. Ottenuto il primo via libera dalla Camera dei deputati, il provvedimento potrà passare al Senato, come ha detto Zan, “solo se ci sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) “Omosessualità in. È ancora un?” è il titolo del webinar organizzato sabato 20 febbraio dal sindacato Sibas-Finanzieri. A parlare più in generale di lotta a ogni forma di discriminazione, c’erano l’on. Alessandro Zan, relatore della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, Carlo Scovino, pedagogista e scrittore, Veronica Dalla Pria, esponente del sindacato Cub Pubblico Impiego e Michela Pascali, segretaria nazionale del Silp-Cgil e vicepresidente di Polis Aperta. Alessandro Zan ha illustrato of course la sua proposta di legge, che punisce con sanzioni penali gli atti di discriminazione fondati “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità”. Ottenuto il primo via libera dalla Camera dei deputati, il provvedimento potrà passare al Senato, come ha detto Zan, “solo se ci sarà ...

