L’Antitrust multa Sky per 2 milioni di euro: ecco perchè (Di martedì 23 febbraio 2021) L’Antritrust multa Sky per 2 milioni di euro: ecco perchè Tutti conosciamo o abbiamo sentito parlare di Sky, la nota piattaforma televisiva che trasmette contenuti a pagamento e che ha ormai una certa diffusione anche in Italia. Recentemente però, detta società è stata al centro di una questione collegata a pratiche commerciali scorrette, che ha condotto alla multa da parte dell’AGCM, ossia l’Authority per la concorrenza e il mercato o Antitrust. In buona sostanza, la ragione della multa è da rintracciarsi nel fatto che i clienti che avevano acquistato un pacchetto tv Sky contenente lo sport abbiano dovuto comunque pagare il “prezzo pieno”, anche durante il periodo in cui tutto lo sport era fermo, per le restrizioni imposte dalle autorità causa coronavirus. Vediamo ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 23 febbraio 2021) L’AntritrustSky per 2diTutti conosciamo o abbiamo sentito parlare di Sky, la nota piattaforma televisiva che trasmette contenuti a pagamento e che ha ormai una certa diffusione anche in Italia. Recentemente però, detta società è stata al centro di una questione collegata a pratiche commerciali scorrette, che ha condotto allada parte dell’AGCM, ossia l’Authority per la concorrenza e il mercato o Antitrust. In buona sostanza, la ragione dellaè da rintracciarsi nel fatto che i clienti che avevano acquistato un pacchetto tv Sky contenente lo sport abbiano dovuto comunque pagare il “prezzo pieno”, anche durante il periodo in cui tutto lo sport era fermo, per le restrizioni imposte dalle autorità causa coronavirus. Vediamo ...

CorrNazionale : L’Antitrust multa Grimaldi e Flixbus, Assoutenti: “Durante la pandemia nel settore dei trasporti diritti degli uten… - CPapasergio : Quando i rimborsi ? Stiamo ancora aspettando L’Antitrust multa #Sky per 2 milioni: non ha rimborsato i clienti Ca… - infoitsport : L'Antitrust sanziona Sky. Multa da 2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette sui pacchetti calcio e spor… - magicaGrmente22 : Che poi farà pagare ai clienti che non sono stati rimborsati ... Il cerchio della fregatura ? L'Antitrust multa S… - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: L’Antitrust sanziona #Sky. Multa da 2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette sui pacchetti calcio e sport h… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Antitrust multa Apple, multa dall'antitrust: iPhone non resiste all'acqua Corriere della Sera