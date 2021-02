La destra a Genova rifiuta di dare la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki (Di martedì 23 febbraio 2021) Incredibile ma vero: la solidarietà della destra va sempre e solo a chi è italianissimo e bianchissimo. E in queste categorie non rientra Patrick Zaky. Poco importa che lo studente dell'Università di ... Leggi su globalist (Di martedì 23 febbraio 2021) Incredibile ma vero: la solidarietà dellava sempre e solo a chi è italianissimo e bianchissimo. E in queste categorie non rientraZaky. Poco importa che lo studente dell'Università di ...

