“Fai il tuo show…” Rosalinda Cannavò risponde duramente al gesto inaspettato di Dayane. Cos’è successo (Di martedì 23 febbraio 2021) Dayane Mello e Rosalinda Cannavò solo un paio di giorni fa hanno avuto un’accesa discussione che probabilmente ha incrinato in modo irreversibile la loro amicizia. A tal proposito, erano volate parole grosse e la Mello aveva addirittura insinuato che la ragazza siciliana si stesse approfittando della love story con Zenga per arrivare in finale. Comunque sia, proprio nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è avvenuto qualcosa che certamente ha lasciato a bocca aperta i telespettatori. Dayane, in effetti, durante una confidenza con Pier Paolo, aveva detto di provare dei forti sentimenti per la Cannavò. Poi, però, inaspettatamente la modella brasiliana ha nominato proprio Rosalinda. Lo scontro fra Dayane Mello e Rosalinda ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 23 febbraio 2021)Mello esolo un paio di giorni fa hanno avuto un’accesa discussione che probabilmente ha incrinato in modo irreversibile la loro amicizia. A tal proposito, erano volate parole grosse e la Mello aveva addirittura insinuato che la ragazza siciliana si stesse approfittando della love story con Zenga per arrivare in finale. Comunque sia, proprio nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è avvenuto qualcosa che certamente ha lasciato a bocca aperta i telespettatori., in effetti, durante una confidenza con Pier Paolo, aveva detto di provare dei forti sentimenti per la. Poi, però, inaspettatamente la modella brasiliana ha nominato proprio. Lo scontro fraMello e...

