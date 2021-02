Dai teatri ai ristoranti, i ministri vanno in ordine sparso sulle riaperture (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - Riaprire sì, ma con cautela. La postilla è l'unica cosa su cui convergono tutti i ministri del governo Draghi impegnati, in queste ore, a perorare le cause di quei settori produttivi di cui hanno la responsabilità. Così al ministro della Cultura Dario Franceschini che chiede di riaprire cinema e teatri, risponde il responsabile dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli, che mette in cima alla lista la ristorazione. A tirare il freno rimane così il ministro della Salute Roberto Speranza, alle prese con la recrudescenza dei contagi spinti in alto dalle varianti arrivate anche in Italia. Ne è una spia il 'caso' di Brescia e dei comuni della Bergamasca che sono tornati ad essere duramente colpiti, tanto da far parlare di un "lockdown mirato" e con il commissario lombardo, Guido Bertolaso, che parla apertamente di "terza ondata". In questo scenario, il ... Leggi su agi (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - Riaprire sì, ma con cautela. La postilla è l'unica cosa su cui convergono tutti idel governo Draghi impegnati, in queste ore, a perorare le cause di quei settori produttivi di cui hanno la responsabilità. Così al ministro della Cultura Dario Franceschini che chiede di riaprire cinema e, risponde il responsabile dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli, che mette in cima alla lista la ristorazione. A tirare il freno rimane così il ministro della Salute Roberto Speranza, alle prese con la recrudescenza dei contagi spinti in alto dalle varianti arrivate anche in Italia. Ne è una spia il 'caso' di Brescia e dei comuni della Bergamasca che sono tornati ad essere duramente colpiti, tanto da far parlare di un "lockdown mirato" e con il commissario lombardo, Guido Bertolaso, che parla apertamente di "terza ondata". In questo scenario, il ...

