Coronavirus, Draghi in riunione con i Ministri in vista del nuovo Dpcm (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato una riunione con i Ministri, iniziata alle 19:00 di oggi, 23 febbraio, per discutere delle misure anti-Covid che andranno a definire il nuovo Dpcm che andrà a sostituire quello in scadenza il prossimo 5 marzo. Il Premier, memore di quanto recentemente accaduto dopo le polemiche per il dietrofront sull'apertura degli impianti sciistici, fatto a sole 48 ore da quella che doveva essere la ripartenza per il settore, ha deciso di pianificare ogni punto con anticipo, discutendo con i Ministri Roberto Speranza (Leu), Stefano Patuanelli (M5S), Elena Bonetti (Iv), Dario Franceschini (Pd), Giancarlo Giorgetti (Lega) e Maria Stella Gelmini (FI) della situazione, dopo che ieri sono già stati prorogati gli spostamenti tra regioni fino al 27 ...

