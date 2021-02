Calolziocorte | camion in fiamme | era carico di tessuti

Ultime Notizie dalla rete : Calolziocorte camion

IL GIORNO

(Lecco), 23 febbraio 2021 " Unè stato distrutto da un incendio a. L'autoarticolato era carico di tessuti. Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata di oggi, martedì, nel piazzale di un'azienda di via ...Diversi mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti alle 12.30 per un incendio che ha distrutto unall'interno della ditta Gavazzi. Danni ingenti, nessuno sembra sia rimasto ferito. Il fumo era visibile in tutta l'area ed è stata sentita anche un'esplosioneCalolziocorte (Lecco), 23 febbraio 2021 – Un camion è stato distrutto da un incendio a Calolziocorte. L'autoarticolato era carico di tessuti. Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata di oggi, ma ...Diversi mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti alle 12.30 per un incendio che ha distrutto un camion all’interno della ditta Gavazzi. Danni ingenti, nessuno sembra sia rimasto ferito. Il fumo era ...