Bernardi (Banca Generali): evoluzione servizi dipenderà da capacità del consulente di essere interprete della tecnologia" (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si è tenuta in mattinata la web conference Digital Wealth Management 2021 dedicata ai professionisti dell'industria del risparmio gestito. Un confronto aperto organizzato da The Innovation Group cui hanno preso parte una serie di ospiti che hanno analizzato le nuove tendenze legate al mondo del wealth management dall'evoluzione dei modelli di servizi, passando per le innovazioni digitali sino al mondo della sostenibilità. Numerosi i manager intervenuti e tra questi il vice direttore generale di Banca Generali Marco Bernardi che ha raccontato le leve che muovono la Banca private: "L'evoluzione e la crescita delle reti è sempre più evidente da dieci anni a questa parte. Le realtà meglio organizzate hanno saputo evolvere il livello di ...

