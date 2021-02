Angela Brambati | vita privata | età | carriera | Instagram | marito | figlio e curiosità sulla cantante de I Ricchi e Poveri

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cosa sappiamo delladi? Per tutti lei è la “brunetta” de I, storico gruppo musicale italiano attivo fin dagli anni ’70 e interprete di successi cult come Sarà perché ti amo e Se m’innamoro. Nonostante non siano sempre state tutte rose e fiori e non siano mancati contrasti e momenti di difficoltà, basti ricordare la defezione di Marina Occhiena e, più recentemente, la morte del giovanissimodi Franco Gatti, icontinuano a tutt’oggi ad essere in attività, sebbene ridotta rispetto al passato. Ecco qualche informazione su. Chi è: età, ie ...