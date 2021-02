A Orio per la prima volta un Airbus A350: a bordo il Real Madrid (Di martedì 23 febbraio 2021) Per la prima volta nella storia l’aeroporto di Orio al Serio ha accolto sulla propria pista un Airbus A350. Il velivolo, della compagnia aerea spagnola Iberia, ha portato a Bergamo il Real Madrid, impegnato mercoledì sera al Gewiss Stadium nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. La foto è degli amici di BGY Spotter. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di martedì 23 febbraio 2021) Per lanella storia l’aeroporto dial Serio ha accolto sulla propria pista un. Il velivolo, della compagnia aerea spagnola Iberia, ha portato a Bergamo il, impegnato mercoledì sera al Gewiss Stadium nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. La foto è degli amici di BGY Spotter. L'articolo BergamoNews.

