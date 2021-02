Vaccino, De Luca a Zaia: “Intermediari solo per la grappa barricata” (Di lunedì 22 febbraio 2021) NAPOLI – “Gli intermediari per l’acquisto dei vaccini? Penso che sia una bestialità. Qualche collega del Veneto lo ha proposto, io mi permetto di osservare che i vaccini sono un prodotto un po’ diverso dalla grappa barricata, quella puoi comprarla con gli intermediari…”. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca in merito all’idea dell’omologo veneto Luca Zaia di acquistare i vaccini tramite ‘intermediari’. Leggi su dire (Di lunedì 22 febbraio 2021) NAPOLI – “Gli intermediari per l’acquisto dei vaccini? Penso che sia una bestialità. Qualche collega del Veneto lo ha proposto, io mi permetto di osservare che i vaccini sono un prodotto un po’ diverso dalla grappa barricata, quella puoi comprarla con gli intermediari…”. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca in merito all’idea dell’omologo veneto Luca Zaia di acquistare i vaccini tramite ‘intermediari’.

