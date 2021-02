Vaccino covid-19 | novità in arrivo Rezza | “Serve flessibilità A breve una nuova circolare”

Corriere : La segnalazione è arrivata da Genova. All’ospedale San Martino quindici infermieri, che si erano rifiutati di fare… - antoguerrera : A tutti gli italiani che hanno rifiutato vaccino Oxford-Astrazeneca: riduce del 94% il rischio di ricovero Covid in… - fattoquotidiano : Covid, il ministro Garavaglia: “Il turismo riparte se tutti fanno il vaccino. Chi chiude per primo la campagna ha v… - MoliseTabloid : Covid: 4 decessi, 27 nuovi positivi e 20 ricoveri in più. Somministrate 17.936 dosi di vaccino - infoitinterno : Covid, 274 morti: nessun risarcimento per i sanitari che s’infettano se rifiutano il vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino covid

Il Fatto Quotidiano

Con Astrazeneca ricoveri ridotti del 94%, con Pfizer dell'85% IlAstraZeneca dopo la prima dose riduce del 94% i ricoveri in ospedale per. IlPfizer li riduce dell'85%. Sono i risultati dello studio condotto dalla sanità pubblica scozzese sull'efficacia dei due vaccini contro il coronavirus. Le rilevazioni di Public Health ......per allentare "con cautela ma in modo irreversibile " le misure di contenimento in vigore nel paese contro il. Premesso che la minaccia della pandemia rimane "rilevante", che nessunpuò ...Si comincia: da oggi possono prenotare il vaccino anti Covid le persone che lavorano nel mondo di scuola o università e quelle con disabilità. A loro sono riservate le dosi di AstraZeneca arrivate in ...John Edmunds, membro dello Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) del governo britannico: "Immunizzare i più giovani protegge gli anziani" ...