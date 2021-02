Scuola di Roma Chiude per Covid-19 | Troppi Casi di Variante Inglese

(Di lunedì 22 febbraio 2021)unadiper idi. Dal 22 febbraio verranno chiusi i locali scolastici per permettere la sanificazione straordinaria. Le attività didattiche in Ddi ...

giannettimarco : RT @romatoday: Allarme variante inglese a Roma sud: 215 studenti e 45 dipendenti di una scuola in quarantena - AlvaroC63558417 : RT @rep_roma: Furti alla scuola Pisacane, la lettera dei genitori: 'Capiamo bene cosa la fame e il freddo possano spingere a fare' [di Vale… - GHERARDIMAURO1 : RT @rep_roma: Furti alla scuola Pisacane, la lettera dei genitori: 'Capiamo bene cosa la fame e il freddo possano spingere a fare' [di Vale… - rep_roma : Furti alla scuola Pisacane, la lettera dei genitori: 'Capiamo bene cosa la fame e il freddo possano spingere a fare… - skywalker_iv : RT @valy_s: #covid19 La rilevazione di UN BAMBINO POSITIVO alla cosidetta VARIANTEH INGLESEH in una scuola ha portato all’intera chiusura d… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Roma

Il Messaggero

Con la chiusura di tutta lae il calendario per lo screening di massa. La comunicazione a tutte le famiglie è arrivata sabato nel tardo pomeriggio. Quando la Asl1 ha confermato che una ...Paura e tutti a casa con un comunicato della preside dell'istituto comprensivo di via Carotenuto dichiusa per variante Covid . A casa restano 215 alunni, 45 docenti e operatori scolastici della zona Casal Bernocchi. 'Dal momento che si tratta di una variante Covid', scrive la preside ...di Fabio Natta, Responsabile Nazionale Enti Locali Psi Poco più di un anno fa il consiglio nazionale del partito socialista ha adottato all’unanimità un simbolo rinnovato: la sigla PSI e il garofano s ...La scuola di via Carotenuto a Roma è chiusa da oggi per Covid. Si tratta dell'Istituto Comprensivo con scuola primaria e secondaria di primo grado in zona Casal Bernocchi. A comunicarlo ufficialmente ...