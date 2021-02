Roma, il messaggio di Pellegrini ai tifosi dopo il Benevento (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma - C'è delusione a Trigoria per il pareggio maturato contro il Benevento , anche per la superiorità numerica maturata agli inizi del secondo tempo. Tra i più delusi c'è sicuramente il capitano ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 febbraio 2021)- C'è delusione a Trigoria per il pareggio maturato contro il, anche per la superiorità numerica maturata agli inizi del secondo tempo. Tra i più delusi c'è sicuramente il capitano ...

thelondonboys47 : RT @MunaronLuisella: Lui dorme sereno starà sognando che durerà ancora per poco, che presto torneranno a riprenderlo. Purtroppo non sar… - sportli26181512 : Roma, il messaggio di Pellegrini ai tifosi dopo il Benevento: Il capitano giallorosso è tornato sul pareggio: 'Siam… - ellabaffoni : RT @MarcoCapoccetti: I fascisti parlano tanto di rispetto per i morti, poi... Messaggio che il coraggioso Adelio Semeghini ha inviato sull… - siamo_la_Roma : ?? L'#ASRoma contro il bullismo ?? Accordo con #MaBastaAntibullismo ?? Il video di #Zaniolo #ASRoma - Margher43171869 : RT @Luca_15_5: ROMA NONNO GIOTTO, 13/14 anni, 18 kg..guardate il suo sguardo tra le sbarre..ormai è rassegnato..non ce la fa più..cerca sol… -