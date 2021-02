**Rep.Congo: ministro Diritti umani, 'omicidio ambasciatore crimine contro umanità'** (Di lunedì 22 febbraio 2021) Kinshasa, 22 feb. (Adnkronos) - "Un crimine contro l'umanità". Così il ministro Congolese per i Diritti umani, André Lite, ha definito l'assassinio dell'ambasciatore italiano, Luca Attanasio, di un carabiniere e dell'autista Congolese avvenuti nell'est della Repubblica democratica del Congo. "Attaccare un convoglio umanitario come hanno fatto quelli che hanno ucciso l'ambasciatore italiano e alcuni dei suoi collaboratori è un crimine contro l'umanità", ha dichiarato il ministro a 'Cas-Info'. "Coloro che hanno giurato di mantenere instabile il Nord Kivu prima o poi finiranno per pagarne il prezzo", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Kinshasa, 22 feb. (Adnkronos) - "Unl'tà". Così illese per i, André Lite, ha definito l'assassinio dell'italiano, Luca Attanasio, di un carabiniere e dell'autistalese avvenuti nell'est della Repubblica democratica del. "Attaccare un convogliotario come hanno fatto quelli che hanno ucciso l'italiano e alcuni dei suoi collaboratori è unl'tà", ha dichiarato ila 'Cas-Info'. "Coloro che hanno giurato di mantenere instabile il Nord Kivu prima o poi finiranno per pagarne il prezzo", ha aggiunto.

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciato… - Barbara68545184 : RT @_Carabinieri_: Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci, cadut… - Diplomacy140 : L'ambasciatore italiano nella Rep Dem del #Congo, #LucaAttanasio, è stato assassinato assieme a un carabiniere di s… -