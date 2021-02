Premier League, fissata la data della (parziale) riapertura degli stadi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 17 maggio è la data scelta dal governo britannico per la riapertura degli stadi di Premier League. Leggi su 90min (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 17 maggio è lascelta dal governo britannico per ladi

SkySport : L'Inghilterra riapre ai tifosi, ok dal 17 maggio - GianluUrgnani : ?? La Review sulla Premier League ?????????????? ?? La 25^ Giornata per Il Calcio a Londra ?? Vittorie per @WestHam e… - cassapronostici : Scommessa pronta Premier League sabato 27 febbraio 2021 - Fprime86 : RT @MaxCallegari: Pubblico fino a 10.000 persone dal 17 maggio in Inghilterra: si torna allo stadio per l’ultimo weekend di Premier League,… - Mediagol : #PremierLeague, pronto il piano per il ritorno negli stadi dei tifosi. La situazione -