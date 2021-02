Milan | Mirabelli torna a parlare | “Ibrahimovic a Sanremo? Roba da scapoli e ammogliati”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “Non so quando siano stati presi gli accordi, ma di sicuro c’è che ilnon è un reality show. È unada, un messaggio sbagliatissimo all’interno di un gruppo. Questa vicenda, insieme al tam tam sui rinnovi, non fa bene all’interno del gruppo, sono distrazioni che alla fine poi paghi”. Queste le dichiarazioni di Massimiliano, ex direttore sportivo del, ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘ a proposito della presenza di Zlatannelle serate del Festival di. E sui rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Çalhano?lu: “Tempi sbagliati, oggi sia Gigio sia Çalhano?lu possono firmare con chiunque, se arriveranno i rinnovi ildovrà pagare dazio”. SportFace.

