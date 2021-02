Interporto di Nola | traffico di merci in crescita nonostante il Covid

(Di lunedì 22 febbraio 2021)l’emergenza sanitaria da-19, ile la movimentazionedell’dinell’anno della pandemia hanno registrato un andamento sostanzialmente invariato e in alcuni settori leggermente positivo. In particolare, Tin – Terminal IntermodaleSpa (società controllata daCampano Spa), che gestisce l’area intermodale, ha segnato un incremento del +2%, passando da 87.361 UTI movimentate nel 2019 a 88.522 nel 2020. Cresce anche il numero delle UTI (Unità di trasporto intermodale, ndr) trasportate sudalla ISC Intermodal con una variazione del +24% (30.948 UTI nel 2020 – 24.975 nel 2019) e quello dei treni operati complessivamente da ISC-Servizi Cargo (2.674 ...

Nonostante l'emergenza sanitaria da Covid-19, il traffico e la movimentazione merci dell'Interporto di Nola nell'anno della pandemia hanno registrato un andamento sostanzialmente invariato e in alcuni ...
Nonostante la crisi economica legata ai lockdown e alla pandemia, il traffico e la movimentazione merci dell'Interporto di Nola ha registrato un andamento sostanzialmente invariato nel 2020, in alcuni ...