Ida Platano furiosa | l’ex dama di Uomini e Donne non ci sta | “Vergogna e cattiveria”

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Idaè davvero su tutte le furie. La bellissima exdel Trono Over diquesta volta proprio non ci sta e sbotta. Ecco cosa è accaduto.: Idacome una furia Idaè di certo una delle ex partecipanti del Trono Over che il pubblico del programma ricorda con tanto affetto. La bellissima Ida, ha fatto sognare i telespettatori del talk sui sentimenti quando, innamoratissima raccontava dell’evoluzione della sua storia con il bel Riccardo Guarnieri. La loro relazione è stata passionale e turbolenta, intrisa di continue liti e poi riappacificazioni. Una storia d’amore ricca di alti e bassi, nella quale si sono susseguiti momenti intensi ed emozionanti a discussioni a volte feroci. Il loro ...