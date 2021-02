Frida Kahlo: a Milano un percorso sensoriale, tecnologico e spettacolare (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una delle donne più moderne ed avanguardiste, un vero faro della cultura mondiale. Si tratta di Frida Kahlo. Sulla pittrice messicana si è scritto e si continua a scrivere tantissimo. Numerosi sono i libri su Frida Kahlo così come gli spazi espositivi a lei dedicati. La Fabbrica del vapore a Milano ospita la mostra “Il caos dentro” su Frida Kahlo. Si tratta di un percorso tecnologico, sensoriale ed emozianante che permette di entrare nella vita dell’artista messicana, entrando a contatto con la sua dimensione umana e spirituale oltre che quelle artistica. Prima l’area multimediale con immagini animate e una cronistoria con le date che hanno segnato le vicende della pittrice, poi l’esposizione propone la riproduzione ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una delle donne più moderne ed avanguardiste, un vero faro della cultura mondiale. Si tratta di. Sulla pittrice messicana si è scritto e si continua a scrivere tantissimo. Numerosi sono i libri sucosì come gli spazi espositivi a lei dedicati. La Fabbrica del vapore aospita la mostra “Il caos dentro” su. Si tratta di uned emozianante che permette di entrare nella vita dell’artista messicana, entrando a contatto con la sua dimensione umana e spirituale oltre che quelle artistica. Prima l’area multimediale con immagini animate e una cronistoria con le date che hanno segnato le vicende della pittrice, poi l’esposizione propone la riproduzione ...

