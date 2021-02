Frana nel cimitero di Camogli, diverse bare in mare (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una Frana è avvenuta nel cimitero di Camogli. diverse bare sono finite in mare e sugli scogli. Area transennata negli ultimi giorni. Camogli (GENOVA) – Una Frana è avvenuta nel cimitero di Camogli. Come riportato dall’Ansa, uno smottamento ha coinvolto l’intera struttura della cittadina ligure con diverse bare (almeno 200) sarebbero finite in mare e sugli scogli. In acqua anche due cappelle e le salme contenute all’interno. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni, lo smottamento sarebbe stato provocato dall’erosione della falesia sotto l’area. Un problema aggravato dalle violente mareggiate che hanno colpito ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Unaè avvenuta neldisono finite ine sugli scogli. Area transennata negli ultimi giorni.(GENOVA) – Unaè avvenuta neldi. Come riportato dall’Ansa, uno smottamento ha coinvolto l’intera struttura della cittadina ligure con(almeno 200) sarebbero finite ine sugli scogli. In acqua anche due cappelle e le salme contenute all’interno. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni, lo smottamento sarebbe stato provocato dall’erosione della falesia sotto l’area. Un problema aggravato dalle violenteggiate che hanno colpito ...

