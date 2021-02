(Di lunedì 22 febbraio 2021) Questa mattina gli agenti della Polizia di Stato dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma nei confronti 4 soggetti. Gli arrestati sono tutti indagati a vario titolo per la morte di Massimiliano. Le accuse si riferiscono alcommesso ala sera del 25 Gennaio 2010 all’interno dell’abitazione della vittima, con una pistola calibro 9×19. Leggi anche:, brutale omicidio per il controllo mafioso del territorio: arrestie DiLe indagini Le indagini costituiscono l’epilogo di un approfondimento investigativo che i poliziotti della Squadra Mobile di ...

CorriereCitta : Faide mafiose a Latina, l’omicidio di Moro: arrestate 4 persone nelle famiglie Ciarelli e Di Silvio -

Omicidio Latina, criminali dalla capacità di porre in atto un potere di intimidazione tipico delle organizzazioni mafiose. Fino alla metà degli anni novanta si viaggiava alla media di 120/130 morti l'anno nelle varie faide. Nel giro di alcuni anni, grazie allo sforzo ed alla sinergia tra magistratura e polizia. La Polizia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per alcuni esponenti delle famiglie Rom di Latina, responsabili dell'omicidio Moro. La soluzione del caso, undici anni dopo. La Polizia di Stato di Latina sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.