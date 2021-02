Diritti tv, Tim accanto a Dazn nell’offerta per la Serie A: “Partner tecnologico e riferimento pay tv”. L’investimento è da 1 miliardo in tre anni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tim è in campo, accanto a Dazn, nell’offerta per i Diritti tv della Serie A nel prossimo triennio. L’operatore telefonico – sottolineando di non essere tra i partecipanti alla gara indetta dalla Lega Calcio – spiega che “si qualificherebbe, quindi come operatore di telefonia e pay tv di riferimento per l’offerta dei contenuti di Dazn” nonché per la “Partnership tecnologica”. Insomma, di fatto è della partita. L’accordo con Dazn riguarda la distribuzione in streaming delle partite di Serie A, nel caso in cui la piattaforma dovesse assicurarsi la vittoria del bando aperto dalla Confindustria del pallone. Dazn ha offerto alla Serie A 840 milioni di euro a stagione e Tim potrebbe sostenere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tim è in campo,per itv dellaA nel prossimo triennio. L’operatore telefonico – sottolineando di non essere tra i partecipanti alla gara indetta dalla Lega Calcio – spiega che “si qualificherebbe, quindi come operatore di telefonia e pay tv diper l’offerta dei contenuti di” nonché per la “ship tecnologica”. Insomma, di fatto è della partita. L’accordo conriguarda la distribuzione in streaming delle partite diA, nel caso in cui la piattaforma dovesse assicurarsi la vittoria del bando aperto dalla Confindustria del pallone.ha offerto allaA 840 milioni di euro a stagione e Tim potrebbe sostenere ...

clikservernet : Diritti tv, Tim accanto a Dazn nell’offerta per la Serie A: “Partner tecnologico e riferimento pay tv”. L’investime… - Noovyis : (Diritti tv, Tim accanto a Dazn nell’offerta per la Serie A: “Partner tecnologico e riferimento pay tv”. L’investim… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Diritti tv, Tim accanto a Dazn nell’offerta per la Serie A: “Partner tecnologico e riferimento pay tv”. L’investimento… - TUTTOJUVE_COM : Anche Tim nella partita dei diritti tv della gare di Serie A: accordo con Dazn - fattoquotidiano : Diritti tv, Tim accanto a Dazn nell’offerta per la Serie A: “Partner tecnologico e riferimento pay tv”. L’investime… -