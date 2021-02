“Dicono sia pericoloso, ma fare l’ambasciatore è una missione”: il discorso di Attanasio sulla vita in Congo (Di lunedì 22 febbraio 2021) l’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso oggi in un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite, aveva descritto la sua vita nella Repubblica Democratica del Congo come una vera e propria missione, sulla quale si sentiva in dovere di dare l’esempio. “Io e mia moglie abbiamo tre bambine, la più grande ha tre anni e mezzo e le gemelline due anni e mezzo, e quando dico che sono ambasciatore in Congo tutti sono stupiti, ci Dicono che è pericoloso”, aveva dichiarato Attanasio nel discorso in occasione del conferimento del premio internazionale Nassiriya per la Pace, lo scorso 12 ottobre a Camerota (Salerno). “Partiamo da un presupposto”, aveva proseguito, “fare ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021)Luca, ucciso oggi in un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite, aveva descritto la suanella Repubblica Democratica delcome una vera e propriaquale si sentiva in dovere di dare l’esempio. “Io e mia moglie abbiamo tre bambine, la più grande ha tre anni e mezzo e le gemelline due anni e mezzo, e quando dico che sono ambasciatore intutti sono stupiti, ciche è”, aveva dichiaratonelin occasione del conferimento del premio internazionale Nassiriya per la Pace, lo scorso 12 ottobre a Camerota (Salerno). “Partiamo da un presupposto”, aveva proseguito, “...

Aspeniaonline : L'arrivo al potere di Joe #Biden e Mario #Draghi è davvero una prova di un 'ritorno' dell'Occidente liberale, come… - ogekuri_41 : Altra settimana senza nessun cenno da @TIM_Official in merito all'attivazione del servizio promesso in 10-15 giorni… - bibi__bianca : I #tzvip dicono che Dayane é ossessionata da Stefania e le #mellos dicono che Stefania é ossessionata da Dayane O f… - campodellabanda : ??fonti quasi certe dicono zenga sia primo non molliamo adesso e siamo qualche voto anche a stefy ?? #zengavo - marina_fortin : @sbonaccini 1 dose su 4 è in giacenza fra tutte le dosi ricevute. Di AstraZeneca dicono che solo il 16,6% delle dos… -

Ultime Notizie dalla rete : Dicono sia Il contatto umano è il vero segreto di una pelle bella e sana ... le sostanze nel sangue vengono convertite, e le molecole rilasciate 'dicono' alle altre cellule ... spiegando come la vita di una delle due sia stata salvata nell'incubatrice dal contatto umano con la ...

Così in Congo l'attacco all'ambasciatore Luca Attanasio ... di cui faceva parte l'ambasciatore italiano a Kinshasa, dicono ancora all'Adnkronos fonti di ... per quanto l'identità degli assalitori non sia ancora conosciuta, sembrerebbero per il momento ...

"Fare l'ambasciatore è una missione": il discorso di Attanasio sul Congo TPI "Serve una legge contro gli infermieri no-vax" dice il virologo Bassetti Per il direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova "chi non si vaccina per il Covid dovrebbe essere allontanato dal lavoro". Nell'ospedale 15 operatori sanitari che avevano ...

... le sostanze nel sangue vengono convertite, e le molecole rilasciate '' alle altre cellule ... spiegando come la vita di una delle duestata salvata nell'incubatrice dal contatto umano con la ...... di cui faceva parte l'ambasciatore italiano a Kinshasa,ancora all'Adnkronos fonti di ... per quanto l'identità degli assalitori nonancora conosciuta, sembrerebbero per il momento ...Per il direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova "chi non si vaccina per il Covid dovrebbe essere allontanato dal lavoro". Nell'ospedale 15 operatori sanitari che avevano ...