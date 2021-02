De Luca perentorio | “Vi siete divertiti? Bravi | ora entriamo in zona rossa”

Leggi su chenews

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Presidente della Regione Campania attacca gli eccessi intravisti con lagialla e ammonisce chi non ha rispettato i divieti. Vincenzo De(Facebook), comunicazione diretta a chi non ha rispettato le regole imposte dalle normative anticovid: ora sono guai! Il Presidente Dene ha per tutti, non risparmia nessuno dalla tirata di orecchi per aver approfittato troppo della poca restrizione data dallagialla. «Vi? Avete mangiato sul lungomare?, ora siamoarancione e forsein». Il sarcasmo di certo non manca… e neanche l’ironia! Una situazione portata al limite da quella fatidica domenica del 21 ...