Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 febbraio: 274 morti e 9.630 casi in più. Calano i positivi ma aumentano i ricoverati (Di lunedì 22 febbraio 2021) in Italia , il bollettino di lunedì 22 febbraio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 9.630 su 170.672 tamponi (ieri erano stati 13.452 su 250.986 tamponi). ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021) in, ildi lunedì 22del Ministero della Salute: i nuoviregistrati nelle ultime 24 ore sono 9.630 su 170.672 tamponi (ieri erano stati 13.452 su 250.986 tamponi). ...

SkyTG24 : Il #21febbraio l’Italia si scopriva vulnerabile al #coronavirus. Il racconto della giornata - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 febbraio: 9.630 nuovi casi e 274 morti - SkyTG24 : #coronavirus, il bollettino di oggi: - Pino__Merola : Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 febbraio: 9.630 nuovi casi, i morti sono 274 - PDarK77 : RT @SVoxitalia: Galli, esposto per procurato allarmeLa denuncia alle Procure di mezza Italia -