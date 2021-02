Cna Roma | 80% registra fatturato in calo e previsioni negative

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021)– “L’80% delle imprese intervistate dichiara di aver persoordini in, riduzione del personale, fa soloper il nuovo anno con una forte frattura tra il settore manifatturiero che ha tenuto e la filiera del turismo e del commercio, maggiormente in sofferenza: questa e’ la fotografia restituita dalla nuova Indagine Congiunturale sul secondo semestre del 2020, realizzata in collaborazione con Swg”. Lo sostiene in una nota Stefano Di Niola, segretario della Cna di. “La rilevazione effettuata- spiega- ci consegna la difficolta’ del fare impresa in un momento cosi’ complicato. Una situazione che necessita immediatamente di azioni strategiche e a lungo raggio che possano garantire la sopravvivenza dei nostri imprenditori. ...