Chiariello: “Gattuso andava esonerato dopo Napoli-Torino, insistere su Bakayoko è da codice penale” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Parole forti quelle del giornalista nei confronti del tecnico azzurro Umberto Chiariello ha commentato la sconfitta del Napoli nel corso di Campania Sport, trasmissione in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 22 febbraio 2021) Parole forti quelle del giornalista nei confronti del tecnico azzurro Umbertoha commentato la sconfitta delnel corso di Campania Sport, trasmissione in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

123mariolino : @Chiariello_CS Ma le viene il dubbio che tutta la responsabilità della misera stagione del Napoli non sia solo colp… - robmastrangelo : @Chiariello_CS Umberto se mi permetti, sarei stato più sensibile con il povero Gigi di Canio al tuo fianco nella tu… - TinaAcone : E c’è gente che si lamentava perché #Sarri faceva giocare sempre gli stessi. E che abbiamo dovuto sopportare... tif… - lettore1969 : @Chiariello_CS @MarcoDiMaro Embè? E una volta caduti tutti gli alibi che succede??? Si avrà la controprova che gatt… - _Fonz1926 : Non so voi, ma secondo me accusare #ADL per non avere ancora esonerato Gattuso, è altamente insensato e inutile, fo… -