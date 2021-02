Champions League, oggi continuano gli ottavi di finale d’andata. Il programma (Di martedì 23 febbraio 2021) Stasera ripartono le gare d’andata degli ottavi di finale di Champions League 2020-21, scende in campo la Lazio che ospita i Campioni del Mondo del Bayern Monaco all’Olimpico. Ecco il programma completo: MARTEDI’ 16 FEBBRAIO Barcellona-PSG 1-4 Lipsia-Liverpool 0-2 MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO Porto-Juventus 2-1 Siviglia-Borussia Dortmund 2-3 MARTEDI’ 23 FEBBRAIO Atletico Madrid-Chelsea alle 21.00 Lazio-Bayern Monaco alle 21.00 MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO Atalanta-Real Madrid alle 21.00 Borussia Moenchengladbach-Manchester City alle 21.00 Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) Stasera ripartono le garedeglididi2020-21, scende in campo la Lazio che ospita i Campioni del Mondo del Bayern Monaco all’Olimpico. Ecco ilcompleto: MARTEDI’ 16 FEBBRAIO Barcellona-PSG 1-4 Lipsia-Liverpool 0-2 MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO Porto-Juventus 2-1 Siviglia-Borussia Dortmund 2-3 MARTEDI’ 23 FEBBRAIO Atletico Madrid-Chelsea alle 21.00 Lazio-Bayern Monaco alle 21.00 MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO Atalanta-Real Madrid alle 21.00 Borussia Moenchengladbach-Manchester City alle 21.00 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

UEFAcom_it : Domanda: 'Inzaghi ti ricorda mai che lui ha segnato 4 gol in una partita di Champions League?' La risposta di… - PietroMazzara : Emerse le differenze, ora il #Milan ha tutte le carte a disposizione per tornare in Champions League. #Pioli adesso… - SkySport : Lazio-Bayern Monaco, Inzaghi: 'Vogliamo tenere aperta la qualificazione per il ritorno' - xxvii2707 : RT @UEFAcom_it: Domanda: 'Inzaghi ti ricorda mai che lui ha segnato 4 gol in una partita di Champions League?' La risposta di @ciroimmobil… - elfguray : RT @Volleyball_it: #CLVolleyW Champions League F.: Novava sfida il Fenerbahce, mercoledì il derby Scandicci-Conegliano by -