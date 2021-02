Bagdad | raid missilistico contro l’ambasciata americana in Iraq

(Di lunedì 22 febbraio 2021) L’attacco di tre missili è stato registrato oggi ae rivolto verso gli Stati Uniti d’America nella cosiddetta “Green Zone”. Secondo fonti diplomatiche statunitensi si sono svolti tre attacchi missilistici da parte di “milizie sostenute dall’Iran” in un’area che ospitadegli Stati Uniti ine che hanno ucciso almeno un civile locale e danneggiato il complesso del. Otto piccoli razzi lanciati dalle forze iraniane hanno mirato specificamente alla Zona Internazionale di Baghdad, chiamata anche “Zona Verde”, secondo il Segretario di Stato Michael Pompeo. Questi ha condannato fermamente l’attacco in una dichiarazione rilasciata domenica. Nessun uomo del personale delè rimasto ferito, ma i razzi hanno danneggiato alcune proprietà ...

Ultime Notizie dalla rete : Bagdad raid

CheNews.it

Proprio oggi daè arrivata una altra notizia: la coalizione internazionale a guida Usa contro lo Stato islamico (Is) avrebbe ucciso dieci affiliati all'organizzazione terroristica in un...Lo schiaffo del Papa nella notte di San Silvestro , l'uccisione nelstatunitense adel generale Qassem Soleimani e l'alba di una fantomatica terza guerra mondiale . Il 2020 iniziava così, non con il migliore dei presupposti, e avanzava nelle vite di tutto ...L'attacco di tre missili è stato registrato oggi a Bagdad e rivolto verso gli Stati Uniti d'America nella cosiddetta "Green Zone".Città del Vaticano - «Non ci sono rischi per la vita del Papa» ha assicurato il cardinale iracheno, Raphael Sako parlando della situazione dei cristiani iracheni alla ...