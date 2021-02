Atletica, Larissa Iapichino: “Non ho ancora metabolizzato quanto accaduto, mi sembra assurdo” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un’impresa eccezionale. Un sabato da ricordare quello di Larissa Iapichino che è riuscita a trovare il salto di qualità definitivo, a soli 18 anni, ai Campionati Italiani indoor di Atletica. Un balzo strepitoso quello della figlia di Fiona May: 6,91 metri nel salto in lungo, che le permette di eguagliare il record della madre e di migliorare il record del mondo Under20 indoor che resisteva dal 1983. Le parole dell’azzurra, intervenuta in Consiglio comunale a Firenze, invitata dall’assessore allo sport Cosimo Guccione, e riportate dall’ANSA: “Alla fine io non ho ancora metabolizzato quanto accaduto questo sabato perché è successo tutto così velocemente, e sinceramente mi sembra ancora assurdo. Sono onorata anche di aver ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un’impresa eccezionale. Un sabato da ricordare quello diche è riuscita a trovare il salto di qualità definitivo, a soli 18 anni, ai Campionati Italiani indoor di. Un balzo strepitoso quello della figlia di Fiona May: 6,91 metri nel salto in lungo, che le permette di eguagliare il record della madre e di migliorare il record del mondo Under20 indoor che resisteva dal 1983. Le parole dell’azzurra, intervenuta in Consiglio comunale a Firenze, invitata dall’assessore allo sport Cosimo Guccione, e riportate dall’ANSA: “Alla fine io non hoquesto sabato perché è successo tutto così velocemente, e sinceramente mi. Sono onorata anche di aver ...

