Varianti Covid, la mutazione del virus e il picco di metà marzo. «Attesi 25mila contagi» (Di lunedì 22 febbraio 2021) La stagnazione dei nuovi casi è conclusa, l?incremento è cominciato. La simulazione che circola all?Istituto superiore di sanità e che è stata visionata anche... Leggi su ilmattino (Di lunedì 22 febbraio 2021) La stagnazione dei nuovi casi è conclusa, l?incremento è cominciato. La simulazione che circola all?Istituto superiore di sanità e che è stata visionata anche...

sole24ore : Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri - La7tv : #nonelarena Matteo Bassetti: 'Non ho il reparto pieno di varianti covid. Nella comunicazione bisogna fare molta att… - fanpage : Tutta Italia in zona arancione. La proposta per frenare il contagio #20febbraio - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Covid, l'esperta: '#Lockdown preventivo funziona, può rallentare le varianti' - zazoomblog : Covid le news. Speranza: Con varianti continuare con restrizioni è indispensabile. LIVE - #Covid #news. #Speranza:… -