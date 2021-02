Prorogato il divieto di spostarsi | Regioni chiuse per altri 30 giorni

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 21 febbraio 2021) Francesca Galici Nel'incontro fra governo eè stata decisa la linea per la lotta la Covid. Chiesti la revisione dei parametri e più vaccini Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, insieme al ministro della Salute Roberto Speranza ha incontrato i governatori dellee delle Province autonome e i rappresentanti dell'Anci per fare il punto sulle prossime misure. Spostamenti traDall'incontro è emersa l'intenzione di prorogare il blocco tra lefino al prossimo 27 marzo per contrastare la diffusione delle varianti, che stanno colpendo duro in alcune zone del nostro Paese. Il provvedimento dovrebbe essere firmato durante il Consiglio dei ministri di domattina. Restano le eccezioni ben note agli spostamenti per motivi di lavoro o necessità. Si ...