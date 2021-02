Pamela Anderson dice a tutti di diventare vegani: “A letto mio marito è un uomo nuovo” (Di domenica 21 febbraio 2021) Pamela Anderson ha fatto impazzire i fan con degli scatti mozzafiato pubblicati sui suoi canali social. Nel raccontare la sua nuova passione per il veganesimo, la Anderson ha approfittato per mostrarsi in cucina ancora in forma smagliante. La star di Baywatch ha preparato dei “bangers”, che normalmente sono delle salsicce, ma in questo caso non c’è carne: le salsicce, infatti, sono a base vegetale. Stando a quanto rivelato dalla Anderson, questo cambio di alimentazione ha portato a migliorare le prestazioni di suo marito Dan Hayhurst in camera da letto. “Questa dieta ha funzionato a meraviglia. Dan si sente come un uomo nuovo – rivela al Mirror un amico della coppia – Pam prepara salsicce vegane, frullati e molto altro ancora”. La ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 21 febbraio 2021)ha fatto impazzire i fan con degli scatti mozzafiato pubblicati sui suoi canali social. Nel raccontare la sua nuova passione per il veganesimo, laha approfittato per mostrarsi in cucina ancora in forma smagliante. La star di Baywatch ha preparato dei “bangers”, che normalmente sono delle salsicce, ma in questo caso non c’è carne: le salsicce, infatti, sono a base vegetale. Stando a quanto rivelato dalla, questo cambio di alimentazione ha portato a migliorare le prestazioni di suoDan Hayhurst in camera da. “Questa dieta ha funzionato a meraviglia. Dan si sente come un– rivela al Mirror un amico della coppia – Pam prepara salsicce vegane, frullati e molto altro ancora”. La ...

