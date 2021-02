Nuvoloso con qualche schiarita; da martedì cieli sereni e primaverili (Di domenica 21 febbraio 2021) Si schiarirà il cielo sopra Bergamo in questa domenica di febbraio? Risponde Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Il campo di alta pressione disteso su gran parte dell’Europa centro meridionale, mantiene pressoché invariate le condizioni atmosferiche sulla Lombardia fino a lunedì 22 febbraio, con cieli perlopiù nuvolosi in pianura e fascia appenninica, mentre ampi soleggiamenti interesseranno i settori alpini e Prealpi. Da martedì 22 febbraio a venerdì 26 ulteriore rinforzo del campo anticiclonico sul continente europeo e di fatto sulla nostra regione. Ne conseguirà un netto miglioramento del tempo con giornate soleggiate dalle Alpi alle pianure e temperature in graduale rialzo con valori primaverili specie da mercoledì. Domenica 21 febbraio 2021 Tempo Previsto: Su Alpi e Prealpi generalmente poco ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 febbraio 2021) Si schiarirà il cielo sopra Bergamo in questa domenica di febbraio? Risponde Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Il campo di alta pressione disteso su gran parte dell’Europa centro meridionale, mantiene pressoché invariate le condizioni atmosferiche sulla Lombardia fino a lunedì 22 febbraio, conperlopiù nuvolosi in pianura e fascia appenninica, mentre ampi soleggiamenti interesseranno i settori alpini e Prealpi. Da22 febbraio a venerdì 26 ulteriore rinforzo del campo anticiclonico sul continente europeo e di fatto sulla nostra regione. Ne conseguirà un netto miglioramento del tempo con giornate soleggiate dalle Alpi alle pianure e temperature in graduale rialzo con valorispecie da mercoledì. Domenica 21 febbraio 2021 Tempo Previsto: Su Alpi e Prealpi generalmente poco ...

