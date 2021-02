Napoli, follia in strada: centinaia di giovani cantano assembrati e senza mascherine per le vie della città | VIDEO (Di domenica 21 febbraio 2021) Covid: caos e assembramenti a Napoli nell’ultimo giorno in zona gialla Assembramenti, caos, file e mascherine abbassate o, peggio ancora, nemmeno indossate: è quanto accaduto a Napoli sabato 20 febbraio nell’ultimo giorno in zona gialla della Campania che da oggi, domenica 21, è passata in arancione secondo le ultime norme anti-Covid. A fare il giro del web, in particolare, sono le immagini postate sul suo profilo Facebook da Francesco Emilio Borrelli, giornalista e consigliere regionale di Europa Verde, in cui si vedono centinaia di giovani, la maggior parte dei quali senza mascherina, mentre cantano e ballano in un vicolo della città partenopea. Una scena simile si era già verificata il giorno precedente, venerdì 19 ... Leggi su tpi (Di domenica 21 febbraio 2021) Covid: caos e assembramenti anell’ultimo giorno in zona gialla Assembramenti, caos, file eabbassate o, peggio ancora, nemmeno indossate: è quanto accaduto asabato 20 febbraio nell’ultimo giorno in zona giallaCampania che da oggi, domenica 21, è passata in arancione secondo le ultime norme anti-Covid. A fare il giro del web, in particolare, sono le immagini postate sul suo profilo Facebook da Francesco Emilio Borrelli, giornalista e consigliere regionale di Europa Verde, in cui si vedonodi, la maggior parte dei qualimascherina, mentree ballano in un vicolopartenopea. Una scena simile si era già verificata il giorno precedente, venerdì 19 ...

