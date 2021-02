Milan-Stella Rossa in chiaro in tv? Data, orario e diretta streaming sedicesimi Europa League (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Milan, dopo la pesante sconfitta subita nel derby contro l’Inter, tornerà in campo già giovedì sera per affrontare la Stella Rossa nel match valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/2021. I rossoneri, forti del pareggio per 2-2 maturato nella gara d’anData, potranno anche accontentarsi di un pareggio ma, alla luce delle recenti prestazioni, il tecnico Stefano Pioli vorrà assolutamente vedere una forte reazioni da parte dei suoi ragazzi. La partita andrà in scena giovedì 25 febbraio alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, in streaming su SkyGo e NowTV e in chiaro su TV8. Sportface.it, inoltre, garantirà constanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Il, dopo la pesante sconfitta subita nel derby contro l’Inter, tornerà in campo già giovedì sera per affrontare lanel match valevole per il ritorno deidi2020/2021. I rossoneri, forti del pareggio per 2-2 maturato nella gara d’an, potranno anche accontentarsi di un pareggio ma, alla luce delle recenti prestazioni, il tecnico Stefano Pioli vorrà assolutamente vedere una forte reazioni da parte dei suoi ragazzi. La partita andrà in scena giovedì 25 febbraio alle ore 21:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport, insu SkyGo e NowTV e insu TV8. Sportface.it, inoltre, garantirà constanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

